Azərbaycanda kriptovalyuta bazarı: yüksək vergi var, güzəşt yoxdur - Ekspertlə MÜSAHİBƏ

Dünyada kriptovalyuta bazarına maraq getikdə artır. Bəs Azərbaycanda necə?

Mövzunu kriptovalyutalar üzrə ekspert Elnur Quliyevlə müzakirə etdik.

Elnur bəy, Azərbaycanda kriptovalyuta bazarı nə yerdədir? İnsanların bu bazar barəsində yetəri qədər məlumatı varmı? Ölkəmizdə kriptovalyuta bazarı necə tənzimlənir?



- Rəqəmsal texnologiyaların inkişafı, həmçinin kriptovalyuta bazarında rəqəmsal aktivlərin qiymətlərinin artım prespektivləri iri korporativ şirkətlərin və sıravi vətəndaşların kriptovalyutalara diqqətini cəlb etməyi bacarıb. Ölkəmizdə geniş kütlə hələ də kriptovalyutalarla bağlı kifayət qədər informasiyaya malik olmasa da son 3 il ərzində rəqəmsal aktivlərlə bağlı həvəskar investorların sayı artıb və bu artım davam etməkdədir. Hazırda Azərbaycanda kriptovalyutalar ilə bağlı müvafiq qanunvericilik bazası və ya tənzimlənmə mexanizmi olmadığından kriptovalyuta bazarı barədə dəqiq informasiya demək mümkün deyil. Yerli korporativ şirkətlər və fərdi investorlar kripto-investisiyalara maraq göstərsələr də faktiki olaraq Azərbaycanda kriptovalyuta alqı-satqısı üzrə dövriyyə və ya rəqəmsal valyuta istifadəçiləri haqqında hər hansı bir statistika yoxdur. Yerli investorlar əsasən xarici platformalarda qeydiyyatdan keçərək rəqəmsal valyutalara investisiya edirlər.

Azərbaycan vətəndaşları kriptovalyuta almaq hüququna malikdirlərmi?

- Azərbaycanda vətəndaşlarının rəqəmsal valyutanın alışı üçün heç bir məhdudiyyət yoxdur. Alqı-satqı prosesi onlayn formada olduğu üçün bunu qadağan etmək mümkün deyil.

Elnur Quliyev



Kriptovalyuta almaq sərfəlidirmi? Vətəndaşların kriptovalyuta alarkən hansı xərcləri ola bilər və bu zaman vergi necə tətbiq edilir?

- Kriptovalyuta birjaları və ya elektron ödəniş sistemlərinə vəsaitin mədaxil edildiyi zamanı Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bankların təqdim etdiyi plastik kartlardan 10-18% vergi və xidmət haqqı tutulur. Bu, kifayət qədər yüksək faiz dərəcəsi hesab edilir. Yəni vətəndaş qazanc əldə etmədən əvvəl bu rüsumu ödəmiş olur. Azərbaycanda kriptovalyutalara investisiya etmək istəyən şəxs ardıcıl olaraq 4 dəfə komissiya xərci ilə qarşılaşır:

Qoyulan investisiya o dərəcədə rentabelli olmalıdır ki, bütün bu sadalığım komissiya xərclərini üstələyə bilsin. Azərbaycanda kriptovalyuta gəlirləri üzrə verginin ödənilməsi ancaq könüllük prinsipi əsasında ola bilər çünki hazırda kripto-investisiyaların və ya kriptovalyuta ticarəti üzrə əməliyyatların rəsmi izləməsi üçün hər hansı bir mexanizm yoxdur. Bundan əlavə, kriptovalyutalar mövcud qanunvericilik üzrə aktiv və ya əmlak kimi də tanınmır. Bu səbəbdən Vergi Məcəlləsinə əsasən, Azərbaycan Respublikası vətəndaşının kriptovalyuta ilə əməliyyatlardan aldığı gəlir qeyri-sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə olunan gəlir hesab olunur. Bu zaman gəlir əldə edən şəxs vergi orqanlarında uçota alınmaqla VÖEN əldə etməli və əldə edilən gəlirdən Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq 14% gəlir vergisi ödəməlidir.

Bəs hansı tədbirlər görülüməlidir?

- Hesab edirəm ki, rəqəmsal aktivlərin statusunun müəyyənləşdirilməsi üzrə vergi qanunverciliyinin təkmilləşdirməsinin vaxtı çatıb və buna həqiqətən ehtiyac var. Bu istiqamətdə inkişaf etmiş (Yaponiya, İsveçrə, Almaniya) və MDB ölkələrinin (Ukrayna, Belarus) təcrübəsi əsasında milli tənzimləmə modeli hazırlamaq olar. İlkin mərhələdə hətta müəyyən dövr üçün 0% vergi dərəcəsi və ya digər güzəşt tədbirləri tətbiq etmək mümkündür. Nəzərə almaq lazımdır ki, hüquqi statusun müəyyən edilməsi ölkəmizdə maliyyə savadlılığının artırılmasına, məşğulluğun təmin edilməsinə, startap ekosisteminin inkişafına müsbət təsir edəcək və yeni fəaliyyət istiqamətlərinin – kriptovalyuta mayninqi, kripto-birjalar, yerli mübadilə servislərinin yaradılmasını stimullaşdıracaq. Ədalətli və obyektiv vergi mexanizminin tətbiqi ümumilikdə bu sektorun inkişafına şərait yaradacaq, korporativ şirkətləri və adi vətəndaşları kripto-əməliyyatlar üzrə gəlir vergisini ödəməyə motivasiya edəcək.

Gülər Seymurqızı

