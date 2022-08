"Azərişığ"ın sədri Qubada vətəndaşları qəbul edəcək

Sabah saat 10:00-da "Azərişıq" ASC-nin sədri Vüqar Əhmədov Quba şəhərində Quba və Qusar rayonlarından olan vətəndaşları qəbul edəcək.

Metbuat.az quruma istinadən xəbər verir ki, qəbul şəhərin Heydər Əliyev prospektində yerləşən Heydər Əliyev Mərkəzində keçiriləcək.

Qəbulda iştirak etmək istəyən şəxslər Quba Elektrik Şəbəkəsinə, səhmdar cəmiyyətinin 199 çağrı mərkəzinə və yaxud [email protected] elektron poçt ünvanına müraciət etməklə qeydiyyatdan keçə bilərlər.

Yeni növ koronavirus (COVID-19) infeksiyası ilə bağlı mövcud sanitar-epidemioloji vəziyyətə uyğun olaraq, qəbulda peyvənd və yaxud immun sertifikatı, eləcə də əks-göstəriş sertifikatı olan şəxslər iştirak edə bilərlər.

