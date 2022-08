Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski rus hərbçilərə çağırış edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, rusların iki seçimi var. Zelenksi bildirib ki, ruslar ya təslim olmalıdır, ya da qaçmalıdır. O, rus hərbçilər məhv ediləcəyini ifadə edib. “Rus hərbçilər yaşamaq istəyirsə, o zaman qaçmaq vaxtıdır” - deyən Zelenksi, Ukrayna ordusunun cəbhədə uğurlarından danışıb. Ukrayna lideri ordunun sürətli uğurlar qazanması üçün əlavə silah dəstəyinə ehtiyac duyduğunu ifadə edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.