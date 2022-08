Qarabağdakı separatçı qüvvələrin liderinin “baş müşaviri”, keçmiş “müdafiə naziri” Mikayel Arzumanyan saxlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan mətbuatı məlumat yayıb.

Onun Ermənistan İstintaq Komitəsi Hərbi İdarəsinin göstərişi ilə saxlanıldığı deyilir.

Digər təfərrüatlar hələlik məlum deyil.

