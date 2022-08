Ukrayna ordusu Xersona girdi - Küçə döyüşləri gedir

Ukrayna ordusu Xersonun ətraf rayonlarına daxil olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sosial medianın Ukrayna seqmentlərində məlumat yayılıb. Sosial mediada bununla bağlı videolar paylaşılıb. Bildirilir ki, şəhərin bəzi rayonlarında silah səsləri eşdilir. Ukraynanın bəzi mənbələri Xersonun rayonlarında küçə döyüşlərinin getdiyini yazıb.

Qeyd edək ki, Ukrayna ordusunun Xersonda rusların birinci müdafiə xəttini keçdiyi barədə məlumatlar yayılıb. Məlumata görə, Xersondakı rus qoşunlarının demək olar ki, bütün təchizat yolları məhv edilib. Bildirilir ki, Rusiya ordusu Xarkova silahları əsasən Krımdan tədarük edirdi. Həmin yol da məhv edilib. Ukrayna ordusunun uğurlu hücumlar təşkil etməsində HİMARS raket sistemlərinin mühüm rol oynadığı bildirilir.



