Türkiyədə 30 Avqust Zəfər Bayramının 100-cü ildönümü münasibətilə Bayraktar TB2 PUA-ları uçuşlar həyata keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, müharibənin ən vacib döyüşlərinin baş verdiyi Kütahyada PUA səmada dövrə vurub. PUA-nın uçduğu marşrutun ay və ulduz şəklində olduğu diqqətdən qaçmayıb.

