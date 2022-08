Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri Rəşad Məmmədov qardaş ölkənin Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 30 Avqust - Zəfər Bayramı çərçivəsində baş tutan görüş Prezident Sarayında olub.

Görüşdə Azərbaycan səfiri Türkiyə liderini bayram münasibətilə təbrik edib



