Peşəkar Futbol Liqasında struktur və kadr dəyişikliyi davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, PFL rəhbərliyinin qərarına əsasən Marketinq qrupu Mətbuat və İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin tərkibinə verilib.

Tanınmış jurnalist Sənan Abdullayev Peşəkar Futbol Liqasının yeni media və marketinq direktoru təyin olunub.

Qeyd edək ki, S.Abdullayev 2007-ci ildən "Xəzər TV"-də müxbir, aparıcı, idman redaktoru vəzifələrində çalışıb.

