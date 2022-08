Bakıda məşhur istirahət mərkəzində partlayış: Yaralılar var

Novxanı qəsəbəsində yerləşən "Sunset" istirahət mərkəzində dəhşətli partlayış baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, istirahət mərkəzində baş verən partlayışla əlaqədar araşdırmalara başlanılıb.

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən bildirilib ki, hadisə Sumqayıt şəhərinin Sahil küçəsində, Corat-Novxanı yolunda “Sunset” istirahət mərkəzinin qazanxanasında baş verib. Nəticədə üç nəfər xəsarət alıb.

Hazırda Sumqayıt şəhər Prokurorluğunda araşdırma aparılır.

***

FHN-dən verilən məlumata görə, faktla əlaqədar dərhal Nazirliyin müvafiq qüvvələri hadisə yerinə cəlb olunub.

Müəyyən olunub ki, ilkin məlumata əsasən istirahət mərkəzinin suqızdırıcı (kombi) sistemində ani partlayış hadisəsi baş verib və nəticədə 3 nəfər xəsarət alıb. Dağıntı və yanğın hadisəsi qeydə alınmayıb.

FHN-in qüvvələri tərəfindən obyekt ərazisində müvafiq təhlükəsizlik tədbirləri görülüb.

