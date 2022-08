Qaxda toy mərasimində bədbəxt hadisə baş verib.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Qax şəhərində "Bəyaz Saray" şadlıq evində baş verib.

Şadlıq evində keçirilən toy mərasimində iştirak edən Qax şəhər sakini 1968-ci il təvəllüdıü Vəfa Loğman qızı Məmmədovanın qəfildən halı pisləşib və dünyasını dəyişib.

Faktla baglı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.