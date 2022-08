Böyük Britaniyanın Azərbaycana yeni təyin olunan səfiri Fergus Ould Bakıya gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bu barədə məlumatı özü tviter hesabında paylaşıb.

"Salam, Bakı! Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri olaraq yeni vəzifəmin icrasına başlamağı səbirsizliklə gözləyirəm" - səfir qeyd edib.

