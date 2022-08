Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Fikrət Qəribov vəfat edib.

Metbuat.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə onun yaxınları məlumat verib.

Qeyd olunub ki, ürəyində problemlər yaranan F.Qəribov bu yaxınlarda Türkiyədəki xəstəxanalardan birində əməliyyat olunub.

O, Azərbaycana qayıtdıqdan bir neçə gün sonra isə dünyasını dəyişib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.