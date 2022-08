Sentyabrın ilk ongünlüyündə hava nisbətən sərin olacaq.

Bu barədə Metbuat.az-a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

Qeyd olunub ki, bu proses sentyabrın 5-8-də gözlənilir: "Xəzrinin müşayiəti ilə havanın temperaturu 5 dərəcəyədək aşağı enəcək.Təxminən 25 gün davam edən uzun sürən quraqlıqdan sonra bölgələrdə yağışlar gözlənilir".

