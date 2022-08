Rusiyanın Belqorod şəhərində partlayışlar baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya mənbələri məlumat yayıb. Bildirilir ki, partlayışlar zamanı hava hücumundan müdafiə sistemləri işə düşüb. Ukrayna mənbələrinin məlumatına görə, partlayışlar Ukrayna ordusunun hücumu nəticəsində baş verə bilər. Dağıntı və tələfat barədə məlumat yoxdur.

Qeyd edək ki, Ukrayna ordusu bundan əvvəl Rusiyanın Belqorod şəhərini bir neçə dəfə atəşə tutub. Strateji obyektlər bombalanıb.

