Aparıcı Cavid Gülün qızı dünyaya gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu haqda rəqqasə Oksana Rəsulova instaqram hesabında məlumat verib:

"30 avqust qonaqlarımızın biri də artdı. Gözəl bala Safiyə, xoş gəldin", - deyə o paylaşımında qeyd edib .

