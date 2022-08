İqtidar dəyişərsə PUA layihəmiz məhv edilə bilər - Səlcuq Bayraqdar

Türkiyənin “Baykar Savunma” şirkətinin texniki direktoru Səlcuq Bayraqdar diqqətçəkən açıqlamalar verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, jurnalistin “İqtidar dəyişərsə, layihələrinizə problem yaradılacağına dair narahatlğınız varmı?” sualında Bayraqdar belə cavab verib:

“Bir az səhlənkar yanaşılarsa bu layihələrin ciddi uğursuzluqla üzləşmə təhlükəsi var. Müxtəlif sahələrdə ən kiçik boşluq bu layihələri yox etməyə bəs edər. AKINCI PUA on minlərlə hissədən ibarətdir. 20 illik təcrübəmizi ortaya qoyduq. Bir maneə olsa AKINCI işini yerinə yetirə bilməz.Biz bunu keçmişdə dəfələrlə yaşadıq. Bunun üçün indidən zəmin hazırlandığını mən indidən müşahidə edirəm”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.