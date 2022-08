​İraq üç yerə bölünür? - Konfliktoloq DETALLARI SADALADI

Bir neçə il öncə İraqın parçalanması və onun yerində "Kürdüstan dövləti"nin yaradılması fikirləri yayılsa da, bu düşüncələrə ən sərt reaksiya Türkiyə, İran və Səudiyyə Ərəbistanından gəlirdi.

Onlar bunun yolverilməzliyini dönə-dönə rəsmi şəkildə vurğulayırdılar. Ancaq hadisələrin gedişi göstərir ki, müəyyən səbəblər üzündən artıq adıçəkilən ölkələr İraqın parçalanmasının qarşısını almağa qadir deyillər və onların reallıqla barışmaqdan başqa çarələri qalmayıb.

Konfliktoloq Elman Vəliyev Metbuat.az-a açıqlamasında bildirdi ki, İraq Amerikanın "Böyük Orta Şərq" layihəsinin önəmli seqmentidir.

"Amerika İraqın üç yerə bölünəcəyi anonsunu bir xeyli əvvəl vermişdi. Bir neçə gündür ölkədə vətəndaş müharibəsinə gedə biləcək vəziyyət yaranıb. Ərdoğan Tehranda İbrahim Rəisi və Vladimir Putinlə görüşəndə aşkar Amerikanın bölgədən çəkilməyini bildirdi. Amerika da buna cavab olaraq İraqda PKK əli ilə bir çox sivil qətl edərək günahkar kimi Türkiyənin qələmə verilməsinə yol açdı. Bunun ardını isə İran tamamladı. Ancaq isbat edə bilmədilər. Mən ölkədə geniş miqyaslı bir qarşıdurma olacağı təqdirdə Amerikanın müdaxiləsini istisna etmirəm. Ölkə 3 yerə bölünəcəksə, şimalının kürtlərin ixtiyarında ola biləcəyini deyə bilərəm. Hazırki ixtişaşlar kürtlər üçün müsbət bir situasiyadır.Zənn etmirəm ki, İraq rəhbərliyi də bu barədə fikirləşmir. Çünki belə bir ağır bir riskə getmək dövləti uçuruma aparar. Amma hadisələrin daxilində Amerika faktoru varsa və anons da veribsə baş vermə ehtimalı böyükdür".

Ekspert deyir ki, İran Amerikanın İraqda oturmağını heç vaxt həzm edə bilməyəcəkdir. Hələki bu iki dövlət İraqda olanlara münasibət bildirməsə də, İran "özümüzü müdafiə etməyə hazırıq, biz bu vəziyyətdən narahatıq, çünki Amerikanın bölgədəki varlığı üçün təhlükədir" tipli cümlələrdən istifadə edərək çıxış yolu axtaracaqdır.

"İraq daxili qarşıdurmalarla bilinən bir dövlətdir. Dövlət quruluşu federal parlamentli respublikadır. Ölkə əvvəllər İngiltərənin sonra Amerikanın işğalında olub. Daxilində bir neçə silahlı qruplaşmalar mövcuddur. Hesab edirəm ki, Amerika ilə İran siyasət meydanında ixtilaf dövlətləri kimi bilinsə də, onların ortaq nöqtələri İraqdı".

Xatırladaq ki, hələ 2016-cı ildə Türkiyənin İraqdakı keçmiş səfiri Ünal Çeviköz "İraqın bölünməsi Suriyanın da parçalanmasının əsasını qoyacaq" deyə açıqlama vermişdi.

"İraqın bölünməsi olduqca təhlükəli proseslərə yola aça bilər. Bu, Türkiyə baxımından da çox təhlükəlidir. İraqda sünni dövlət yaranarsa, Suriyaya da mənfi təsirlərini göstərə bilər. Eyni zamanda şimalda kürd dövlətinin yaranma ehtimalı da ön plana çıxacaq", - Çeviköz bildirib.

ABŞ-ın "Nəşnl İnterest" jurnalı isə 2018-ci ildə yayımladığı bir məqalədə ABŞ-ın İrana qarşı hərbi əməliyyatı Körfəzdəki təyyarədaşıyan gəmilərdən qırıcılarla deyil, 2021-ci ilə qədər bir neçə dövlətə parçalanacaq İraqdakı quru qüvvələrinin hücumu ilə başlayacaq. Ssenarini yazanların fikrinə görə, İraq torpaqlarının parçalanması bölgədəki güc tarazlığı üçün ciddi nəticələr doğuracaq. ABŞ Fəllucə və Ramadi bölgələrinə yerləşəcək.



Regionda hərbi güc yeni səviyyəyə keçə bilər. Bu da regional savaşın meydana gəlməsi ehtimalını artırır. Ekspertlər vuğulayırlar ki, hədəfdə əsas olaraq İrandır. Lakin bütövlükdə müsəlman dövlətlərinin bir-biri ilə ixtilafa girməsi niyyətini də istisna etmək olmaz.

Metbuat.az



