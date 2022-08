Məşqçisi ilə qalmaqal yaşayan Balotelli Türkiyədən ayrıldı - Bu kluba transfer oldu

Türkiyənin "Adana Demirspor" klubunun futbolçusu Mario Balotelli İsveçrənin "Sion" klubuna transfer olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə italiyalı insayder Fabritsio Romano açıqlama verib. O bildirib ki, 32 yaşlı hücumçu artıq İsveçrəyə gedib.

Qeyd edək ki, Balotelli ilə "Adana Demirspor"un baş məşqçisi Vinçentso Montella arasında ciddi narazılıq var idi. "Umraniyespor"a 1:0 hesabı ilə qalib gəldikləri görüşün final fitindən sonra Montellameydana daxil olaraq Balotellinin üzərinə gedib. Ətrafdakılar tərəfləri sakitləşdirib. Montella bildirib ki, Balotelli yaxşı oyun sərgiləmir.

