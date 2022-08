PSJ-nin hücumçusu Neymar dostları ilə “Bayraq oyunu” oynayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, oyun zamanı Neymara Türkiyə bayrağı düşüb. O bayrağın Türkiyəyə məxsus olduğunu düz tapıb. Neymar bununla bağlı görüntüləri sosial media hesabında paylaşıb.

