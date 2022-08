Kadırov azərbaycanlı müğənninin müdafiəsinə qalxdı

Çeçenistan rəhbəri Ramzan Kadırov Qroznıda çıxış etməli olan azərbaycanlı müğənni Cahid Hüseynlinin (Jony) müdafiəsinə qalxıb.

Metbuat.az "OLAY"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə o, telegram kanalında paylaşım edib.

“Məşhur müğənni Coninin Qroznıda planlaşdırılan növbəti konserti din həvəskarlarının narazılığına səbəb olub. Görürsünüz, divan ilahiyyatçıları (islami biliklərdən çox uzaq olan və bir dəqiqə belə din elmləri öyrənməyənlər) nədənsə bu gün daha fəallaşdı və həm konsertin mövzusu, həm də ailəm haqqında uydurma mübahisələrdən keçmək qərarına gəldim. Maraqlıdır ki, onlar özləri hər gün İslam qanunlarına uyğun yaşayırlar, yoxsa sosial şəbəkələrdə sadəcə bu haqda mətnlər yazırlar?”, - deyə, Kadırov bildirib.

O, həmçinin “müstəsna dindarlığı” ilə öyünən şəxsləri açıq şəkildə duelə dəvət edib.

Qeyd edək ki, 26 yaşlı Jony Bakıda anadan olub, lakin altı yaşında ailəsi ilə birlikdə Moskvaya köçüb. Dövlət İdarəetmə Universitetinin magistraturasını bitirib, orta məktəbdən sonra isə musiqi ilə məşğul olmağa başlayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.