Zakir Həsənov Türkiyənin müdafiə naziri ilə görüşüb - FOTO / VİDEO

Türkiyənin milli müdafiə naziri Hulusi Akar Azərbaycanın müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənovla görüşüb.

Metbuat.az Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, görüşdə, həmçinin Şimali Kipr Türk Respublikası xarici işlər naziri Tahsin Ərtoğruloğlu, Qazaxıstan müdafiə nazirinin müavini general-mayor Sultan Kəmaləddinov, Qırğızıstan müdafiə nazirinin müavini, briqada generalı Akılbek İbrayev və Özbəkistan müdafiə nazirinin müavini polkovnik Hamdan Karşıyev və Kalender iştirak ediblər.

