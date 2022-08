Burakdan topdaşıyana qarşı GÖZLƏNİLMƏZ DAVRANIŞ: Türk oyunçuya qarşı etirazlar başladı - FOTOLAR

Hollandiya çempionatının 4-cü turu çərçivəsində baş tutan “Heerenveen”-“Fortuna Sittard” qarşılaşmasında gərginlik baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hesabda geridə olan “Fortuna Sittard” qol vurmaq üçün hücumlar etdiyi vaxtda top xətti tərk edib. Bu zaman türkiyəli oyunçu Burak Yılmaz oyunun tez bərpa edilməsi üçün topun arxasınca gedib. Topdaşıyan yeniyetmənin ləng hərəkətləri Burakı qəzəbləndirib. O, yeniyetməyə qarşı aqressiv davranıb. Burakın hərəkəti ölkədə narazılıq yaradıb. Burak Yılmaz isə qeyd edib ki, o futbolçudur və komandasının qələbə qazanması üçün hər şey edəcək.

Qeyd edək ki, qarşılaşma “Heerenveen”in 2-1 üstünlüyü ilə başa çatıb. Burakın çıxış etdiyi “Fortuna Sittard” bu mövsüm uğursuz oyunu ilə diqqət çəkir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.