"Qarabağ" Zubiri satır? - AÇIQLAMA

İbrahima Vadjidən sonra "Qarabağ"ın daha bir futbolçusunun komandadan ayrılacağı ilə bağlı məlumat yayılıb.

Metbuat.az Offsideplus.az-a istinadən xəbər verir ki, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri klublarından biri Abdullah Zubiri heyətinə qatmaq istəyir. Dubay təmsilçisinin 30 yaşlı yarımmüdafiəçi üçün təklif göndərdiyi və mümkün transferi üçün böyük məbləğdə ödəniş etməyə hazır olduğu bildirilir.

"Qarabağ"ın baş direktoru Əmrah Çəlikəl saytımıza açıqlamasında yayılan xəbərləri təkzib edib: "Nə Abdullah Zubirə, nə də "Qarabağ" klubuna belə bir təklif olunmayıb".

Qeyd edək ki, Zubir 2018-ci ildə "Lens" klubundan "Qarabağ"a transfer edilib.

