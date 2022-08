Türkiyədə ard-arda iki zəlzələ insanlarda qorxu yaradıb.

Metbuta.az Hürriyet-ə istinadən xəbər verir ki, Aydının Kuşadası sahillərində Rixter cədvəli ilə 4,7 və 5,1 bal gücündə iki zəlzələ baş verib. 10 kilometr dərinlikdə baş verən, Aydınla yanaşı, Didim və İzmirdə də hiss edilən zəlzələlər panikaya səbəb olub.

Zəlzələni evlərində və ya iş yerlərində hiss edənlər təşviş içində çölə qaçıblar.

