“Avropa Birliyi bəzi Rusiya vətəndaşlarına Şengen vizası qadağası tətbiq edərsə, Moskva buna cavab verəcək”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kreml sözçüsü Dmitri Peskov belə açıqlama verib. O bildirib ki, bəzi Avropa ölkələri düşüncəsiz qərarlar qəbul edir. Peskov iddia edib ki, belə qərarlar ABŞ şirkətlərinin daha çox pul qazanması üçün qəbul edilir.

Qeyd edək ki, bəzi Avropa ölkələri Ukraynadakı müharibəyə görə, bəzi Rusiya vətəndaşlarına Şengen vizasının verilməməsini təklif edib.

