Ağalarovun Kəlbəcərdəki konserti - VİDEO

Azərbaycanın Xalq artisti Emin Ağalarov işğaldan azad olunmuş ərazilərdə konsert verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ağalarov Kəlbəcərdə yerləşən hərbi hissədə çıxış edib.

"Konsert əsgərlərimizin əhval-ruhiyyəsini yüksəltmək məqsədilə keçiriləcək. Biz bunu çoxdan etmək istəyirdik. Əvvəl ora getmək təhlükəli idi və bizi buraxmırdılar. İndi belə bir imkanımız var. Bunu Vətəninə olan sevgisindən irəli gələrək təmənnasız edən çox sayda artistimiz var" - müğənni konsertdən əvvəl sosial şəbəkə hesabında yazıb.

Kəlbəcərdəki konsertdən görüntüləri təqdim edirik:

