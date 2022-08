Sentyabrın 22-də, saat 10:00-da “Azəristiliktəchizat” ASC-nin sədrinin vəzifələrini müvəqqəti icra edən İlham Mirzəliyev Qax şəhərində Qax, Balakən və Zaqatala rayonlarının sakinlərini qəbul edəcək.

Metbuat.az bu barədə quruma istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, qəbul şəhərdəki Heydər Əliyev Mərkəzində keçiriləcək.

