Nazirlər Kabineti Aparatının rəhbərinin müavini vəzifəsinə yeni təyinat olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabinetindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, bu posta Yusif Hüseynov təyinat alıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.