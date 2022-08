"Namiq ailəli olduğunu göstərir, ona toxunmaq olmaz"

"Namiqlə əkizlərin münasibəti dostluq deyil. Birlikdə məclislərə gedirlər. Namiq hər adamla dost ola bilməz. Hər adam da onla dostluq etməz".

Metbuat.az axsam.az-a istinadən xəbər verir ki, bu sözləri müğənni Niyam Salami "7 özəl" proqramında deyib. Sənətçi şou-biznesdəki dostluqlardan danışıb. Meyxanaçı Namiq Qaraçuxurlu ilə əkizlər Sevil və Sevinc Səfərovaların işbirliyinə toxunan Niyam bunun gerçək dostluq olmadığını bildirib:

"Toya, şouya görə bir araya gəliblər. Klipdə də Namiqin soyuq olduğu bilinir. Göstərir ki, ailəliyəm, ona toxunmaq olmaz".

