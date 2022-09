Azərbaycanlı aktyor, rejissor, naşir, Əməkdar artist Bəhram Bağırzadə yeni "İrəvan" adlı kitabını izləyiciləri ilə bölüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o uşaqlar üçün yazdığı bu kitabda İrəvan xanlığı, İrəvan şəhərinin tarixindən bəhs edir.

Xalq artisitinin bu addımı yüksək qiymətləndirilib. Lakin videoda Bağırzadənin İrəvana "İrivan" deməsi izləyicilər tərəfindən tənqid olunub.

Həmin videonu təqdim edirik:

