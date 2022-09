Zaqataladakı yanğından son görüntülər - VİDEO

Azərbaycanın Zaqatala rayonunda baş verən yanğın hələ də söndürülməyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, yüksək dağlıq ərazilərdəki yanğını söndürmək çətinləşib.

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin son yaydığı məlumata görə, rayonunun Yuxarı Tala kəndi yaxınlığında mürəkkəb relyefli dağlıq-meşəlik ərazidə yanğının söndürülməsinə havanın isti və küləkli olması, relyefin mürəkkəbliyi mane olur.



10 hektardan çox ərazini əhatə edən yanğının söndürülməsi istiqamətində FHN-nin əməkdaşları, bir qrupa kənd camaatı mübarizə aparır.

