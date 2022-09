Qazaxıstanda növbədənkənar prezident seçkiləri keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Prezident Kasım-Jomart Tokayev açıqlama verib. O bildirib ki, seçkilərin payızda keçirilməsi nəzərdə tutulub. Tokayev seçkilərdə namizədliyini irəli sürəcəyini bildirib. Qeyd edək ki, Kasım-Jomart Tokayevin səlahiyyət müddəti 2024-cü ildə başa çatırdı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.