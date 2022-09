Məşhur şirkətin vitse-prezidenti özünü ÖLDÜRDÜ - FOTO

Rusiyanın "Lukoi" şirkətinin vitse-prezidenti Ravil Maqanov intihar edib.

Metbuat.az Rusiya mətbuatına istinadən xəbər verir ki, 68 yaşlı vitse-prezident özünü Mərkəzi Klinik Xəstəxananın altıncı mərtəbəsindən ataraq intihar edib.

O, elə hadisə yerində vəfat edib. Vitse-prezidentin hansı səbəbdən belə bir addım atdığı məlum deyil. Araşdırma aparılır.

Qeyd edək ki, Ravil Maqanov 2020-ci ildə "Lukoil"in Direktorlar Şurasının sədri təyin edilib. O, 1993-cü ildən neft şirkətində çalışıb. 2006-cı ildə "Lukoil" PJSC-nin birinci vitse-prezidenti, 2020-ci ildə isə Direktorlar Şurasının sədri vəzifəsini icra edib.

