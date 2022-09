Ukraynanı ÇALXALAYAN İDDİA: Zelenski niyə belə edib? / FOTOLAR

Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski İtaliyadakı malikanəsini rus turistlərə icarəyə verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “İl Tirreno” qəzeti məlumat yayıb. İddialara görə, Toksana vilayətində yerləşən malikanənin icarə müddəti 1 aydır. Rus turistlər icarə üçün 50 min dollar ödəyib. Qəzet yazır ki, rus turistlər Londonda yaşayır. Onlar İtaliyaya tətilə gəliblər. Bu iddialar həm Ukraynada, həm də dünya mediasında gündəm yaradıb. Rusların Avropaya buraxılmaması barədə çağırışlar edən Zelenskinin bu davranışı etirazlar yaradıb. Ukrayna tərəfi məsələyə cavab verməyib.

