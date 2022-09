Ukrayna ordusu rus qoşunlarını mühasirəyə aldı - Ruslar əlaqəni itirib

Ukrayna ordusu Xersonda irəliləyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna mənbələri məlumat yayıb. Bildirilir ki, ordu Xerson şəhərindən bir neçə kilometr məsafədədir. Şəhərin ətrafındakı rayonlar azad edilib. Ukrayna ordusu azad edilən ərazilər barədə məlumat verməyib. Lakin xarici KİV-lər Xersonda cəbhə xəttinin dəyişdiyini yazır. Bildirilir ki, hazırda əsas müharibə Dnepr çayı sahilində gedir. İddia edilir ki, ruslar Xersonda mühasirəyə düşüb. Həmçinin Ukrayna ordusu Xersonda rus qoşunlarınin iki hissəsi arasında əlaqəni kəsib.

