Avropa çempionatında uğur qazanan iki qadın şahmatçımız KİMDİR?

Ötən gecə şahmat üzrə Avropa çempionatında ölkəmizi qitə birinciliyində təmsil edən iki qadın şahmatçı fəxri kürsüdə yer aldı. Günay Məmmədzadə Avropa çempionatının gümüş, Ülviyyə Fətəliyeva isə bürünc medalına sahib çıxdı.

Metbuat.az xəbər verir ki, Günay Məmmədzadə 19 iyun 2000-ci ildə Bakı şəhərində dünyaya göz açıb. Babası və nənəsi həvəskar şəkildə şahmat oynayıb. Bu sahəyə maraqda elə onların sayəsində yaranıb. Şahmatda ilk addımları atmağı da ona babası ilə nənəsi öyrədib. 5 yaşında 1 nömrəli İxtisaslaşdırılmış Olimpiya Ehtiyatları Uşaq-Gənclər Şahmat-Dama Məktəbinə getməyə başlayıb. Günay 2014-cü ildə qadınlar arasında qrossmeyster, 2018-ci ildə kişilər arasında beynəlxalq usta olub. Məmmədzadə iki dəfə Azərbaycan çempionu adını qazanıb. O, yeniyetmə qadınlar arasında dünya və ikiqat Avropa çempionudur. 2016-cı ildən Azərbaycan yığmasının üzvüdür. Günay milli komanda ilə 2016, 2018, 2022 Şahmat Olimpiadasının, 2017, 2021-ci illərd dünya çempionatının, 2017, 2019, 2022 Avropa çempionatının iştirakçısıdır. Həmçinin qeyd etmək laızmdır ki, o, Azərbaycan qadın şahmatı tarixində ən gənc yaşda qrossmeyster adına llayiq görülmüş şahmatçı olub.



Günayın uğurları bununla da bitmir. O, FİDE-nin reytinqində Azərbaycan şahmatçıları arasında birinci yerə sahibdir. Həm də Məmmədzadə "ən yaxşı 100 qadın şahmatçı" siyahısında yer alıb. Qadın şahmatçımız bu siyahıda 25-ci yerdə qərarlaşıb. 2021-ci ilin dekabrında FİDE reytinqində 2470 xal toplamaqla ən yüksək nəticə göstərmiş azərbaycanlı qadın şahmatçı olub. 2007, 2008, 2009-cu illərdə Azərbaycanda ilin ən yaxşı şahmatçısı seçilib. 2009-cu ildə Gənclər və İdman Nazirliyinin "Yaxşıların yaxşısı" nominasiyasının qalibi olu

Qitə çempionatının bürünc mükafatçısı olan Ülviyyə Fətəliyeva 1996-cı il avqustun 3-də Gəncədə anadan olub.



2010-cu ildə Batumidə keçirilən 14 yaşadək şahmatçılar arasında Avropa çempionatında bütün rəqiblərini üstələyərək birinci olub. 2011-ci ildə isə 20 yaşlı qızlar arasında Azərbaycan çempionu olub. 2014-cü ildə isə Batumidə təşkil olunmuş 18 yaşadək şahmatçılar arasında Avropa çempionatında qızıl medal qazanıb.

2017-ci ildə qadınlar arasında Azərbaycan çempionatında Günay Məmmədzadədən 1 xal az toplayaraq gümüş medal qazanıb. Eyni ildə həmçinin, Azərbaycanın "Odlar Yurdu" komandasının heyətində Türkiyənin Antalya şəhərində keçirilmiş klub komandaları arasında Avropa Kubokunda gümüş medal qazanıb.

Ülviyyə Fətəliyeva qadınlardan ibarət şahmat üzrə Azərbaycan yığmasının heyətində dünya (2017) və Avropa çempionatlarının (2015, 2017) iştirakçısı olub. Bundan əlavə o, 2016-cı ildə Bakıda keçirilmiş 42-ci Ümumdünya Şahmat Olimpiadasında Azərbaycanın ikinci komandasının heyətində mübarizə aparıb.

