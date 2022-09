Nüvə sazişi barədə məqbul mesajlar alırıq - Borell

“Nüvə mətni barədə həm ABŞ-dan, həm də İrandan məqbul cavablar aldıq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Avropa İttifaqının xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi Cozef Borell belə açıqlama verib. O bildirib ki, ABŞ nüvə sazişinə qayıtmaq üçün İrana sənəd göndərib. İran mətnə məqbul cavab verib. Borell yekun sənədin imzalanması üçün səylərin davam edəcəyini ifadə etdi. Diplomat məntdə bütün tərəflərin narahatlığının nəzərə alındığını deyib.

İranın Xarici İşlər Nazirliyi də məsələ barədə məlumat yayıb. “ABŞ real mövqe sərgiləyib mətnə biraz düzəliş edərsə, razılığa gəlmək ehtimalımız uzaq deyil” – deyə İranın açıqlamasında bildirilib.

