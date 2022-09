SOCAR Ukraynada orta məktəbi tamamilə bərpa edib

Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin Ukraynadakı törəməsi - “SOCAR Energy Ukraine” şirkəti iki ay ərzində İrpendə qəzalı vəziyyətdə olan Zərifə Əliyeva adına 12 nömrəli məktəbi bərpa edib.

Metbuat.az törəmə şikətə istinadən xəbər verir ki, sentyabrın 1-də şagirdlər bir neçə ay əvvəl işğalçılar tərəfindən yarıtmaz hala salınmış təmirdən çıxmış 12 saylı məktəbə gəliblər. İndi onun yeni damı, pəncərələri və vitrajları, yenilənmiş fasadı, təmir edilmiş sinif otaqları və ofisləri, partlayışdan ən çox zərər çəkmiş idman zalı və bomba sığınacağında quraşdırılmış vanna otağı var.

"Uşaqlara öz doğma məktəbinin divarları arasında təhsil almaq imkanını qaytarmaq bizim üçün böyük sevincdir. SOCAR üçün Ukraynanı və ukraynalıları istənilən vaxt dəstəkləmək şərəf məsələsidir. Xüsusən də indi, bu qədər dağıntı və çoxlu insanın köməyə ehtiyacı var”, - SOCAR şəbəkəsinin direktoru İhor Orlov bildirib.

"Şəhərimizin və xüsusilə 12 nömrəli məktəbin bərpasında əməyi olan SOCAR şirkətinə minnətdarıq. İndi uşaqların yeni dərs ilinə olduğu kimi - gözəl, təmirli binada başlamaq imkanı var". Bu yaxınlarda İrpenin meri Oleksandr Markuşin deyib.

"İrpin hələ 2014-cü ildə SOCAR şirkəti ilə əməkdaşlığa başlayıb. Həmin vaxtdan şirkətin Ukrayna rəhbərliyi səmərəli dövlət-özəl tərəfdaşlıq və möhkəm Ukrayna-Azərbaycan dostluğu nümunəsi göstərib. Əminəm ki, bu, böyük tarixin yalnız başlanğıcıdır. əməkdaşlıq haqqında” deyə İrpen İnvestisiya Şurasının rəhbəri Vladimir Karpluk əlavə edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.