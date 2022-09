Rusiya ordusu Ukraynanın cənubunda böyük itkilər verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna ordusunun Cənub komandanlığı məlumat yayıb. Bildirilir ki, Ukrayna ordusunun əks-hücumları nəticəsində ruslar çox sayda hərbçi itirib. Məlumata görə, 201 rus hərbçisi ölüb. Ruslara məxsus çox sayda hərbi texnika məhv edilib. Rusiyanın təchizat istiqamətlərinə və hərbi obyektlərinə çox sayda hücum təşkil edilib.

