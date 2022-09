AFFA İntizam Komitəsi bu klubları cəzalandırdı - SİYAHI

AFFA İntizam Komitəsinin növbəti iclası keçirilib.

Mebuat.az xəbər verir ki, toplantıda Azərbaycan Premyer Liqasının IV tur qarşılaşmalarında baş vermiş hüquqi pozuntularla əlaqədar qərarlar çıxarılıb.

“Zirə” ilə ev oyununda “Neftçi” klubu azarkeşlərinin meydana kənar əşyalar atmaları səbəbindən 1 600 manat cərimələnib. "Neftçi" daha 1 600 manat cəriməni meydana kənar şəxslər daxil olduğu üçün ödəməli olacaq.

“Şamaxı” ilə ev matçında “Qarabağ” azarkeşləri kütləvi şəkildə təhqiramiz ifadələrə yol verdiyi üçün "Qarabağ" 4 000 manat cəzimə olunub.

“Səbail” komandası ilə səfər oyununun 69-cu dəqiqəsində “Kəpəz”in futbolçusu Rauf Əliyev hakimləri təhqir etdiyinə görə birbaşa qırmızı vərəqə ilə meydandan kənarlaşdırılıb. Bununla belə, o, yenidən meydana daxil olub. İntizam Komitəsi 33 yaşlı hücumçunu 5 oyunluq cəzaya, klubunu 4 000 manatlıq cəriməyə məruz qoyub.

"Kəpəz"in kapitanı Tural Axundov qeyri-idman hərəkətinə görə ikinci sarı vərəqə ilə meydandan kənarlaşdırıldığı üçün 1 oyunluq cəza, klub 200 manat cərimə alıb.

"Səbail" klubu isə oyun zamanı stadionun dəhlizində “A” buraxılış vəsiqəsinə malik olmayan şəxslər aşkar olunduğu üçün 800 manat cərimələnib.



“Sabah” komandası ilə ev matçında 5 futbolçusu sarı vərəqə aldığı üçün "Qəbələ"yə 800 manat cərimə kəsilib.

Klub daha 4 000 manat cəriməni azarkeşlərinin kütləvi şəkildə təhqiramiz ifadələr işlətmələri ilə əlaqədar alıb.

