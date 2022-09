İntizam Komitəsi "Qarabağ"ı CƏRİMƏLƏDİ

AFFA İntizam Komitəsi "Qarabağ"ı 4 000 manat məbləğində cərimələyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, buna komandanın azarkeşlərinin Premyer Liqanın IV tur oyununda kütləvi şəkildə təhqiramiz ifadələrə yol verməsi səbəb olub.

Hadisə "köhlən atlar"ın fanatları "Şamaxı"nı 4:0 hesabı ilə məğlub etdikləri qarşılaşmada baş verib.

Həmçinin "Qəbələ" klubu da Ağdam təmsilçisi ilə eyni miqdarda cərimələnib. Belə ki, "qırmızı-qaralar"ın tərəfdarları "Sabah"a 0:2 hesabı ilə məğlub olduqları görüşdə təhqiramiz ifadələr işlədiblər.

