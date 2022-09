Araşdırma heyəti Zaporojye AES-ə daxil oldu

Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin missiyası Ukraynanın Zaporojye vilayətinin Enerqodar şəhərindəki Zaporojye Atom Elektrik Stansiyasına daxil olublar.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə TASS məlumat yayıb. Məlumata görə, Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin rəhbəri Rafael Mariano Grossinin rəhbərlik etdiyi heyət rusların qurduğu yoxlama postlarından keçərək, AES-ə daxil olublar. Heyət AES-də araşdırmalar aparacaq. Məsələ barədə açıqlama verən Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov heyətdən obyektiv mövqe gözlədiklərini bildirib.

Qeyd edək ki, AES-in yerləşdiyi ərazini ruslar işğal edib.

