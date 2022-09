Oğuz rayonunun şimal hissəsindəki yüksək dağlıq ərazidə yanğın başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki yanğın Sazur dərəsindəki kol-kos ərazidə qeydə alınıb.

Rayonun yanğından mühafizə qüvvələri artıq mürəkkəb reylefli dağlıq ərazidə yanğınsöndürmə tədbirləri həyata keçirir.

Əlavə məlumat veriləcək.

