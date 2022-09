Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycandakı KOB evlərində sahibkarlara 43 mindən çox xidmət göstərilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) İdarə Heyətinin sədri Orxan Məmmədov bildirib.

"Bu xidmətlərdən 16 508-i Xaçmazdakı, 27 237-si isə Yevlaxdakı KOB Evinin payına düşüb. Sahibkarların KOB evlərinin xidmətlərindən məmnunluq göstəricisi 98%-dir", - o deyib.

