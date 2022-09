“İkinci yerləşdirmə zamanı subbakalavrların şansları yenə də var. Onlar müvafiq ixtisasları seçib, müsabiqədə iştirak edə bilərlər”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə jurnalistlərə açıqlamasında DİM-in Direktorlar Şurasının sədri Məleykə Abbaszadə məlumat verib.

“Bu il təxminən 4900 subbakalavr ali məktəbə qəbul olunub. Bu nəticə keçən illə müqayisədə azdır”, - deyə o bildirib.

Ətraflı Baku TV-nin süjetini təqdim edirik:

