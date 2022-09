Marsda oksigen istehsal edilib

NASA-nın "Moxie" aləti Marsda kiçik bir ağacın işini yerinə yetirərək uğurla nəfəs ala bilinən oksigen istehsal edib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, keçən ilin fevral ayından bəri "Moxie" qırmızı planetin karbon qazı ilə zəngin atmosferindən istifadə edərək uğurla oksigen istehsal edir.

Tədqiqatçılar təklif edirlər ki, "Moxie"nin böyüdülmüş versiyası Marsa göndərilə bilər. Bu da planetə gedən insanlardan əvvəl bir neçə yüz ağac sürətində davamlı olaraq oksigen istehsal etməkdir.

Tədqiqatçıların sözlərinə görə, 2021-ci ilin sonuna qədər Moxie yeddi eksperimental qaçışda, müxtəlif atmosfer şəraitində, o cümlədən gündüz və gecə və müxtəlif Mars fəsillərində oksigen istehsal edə bilib. Hər qaçışda o, saatda 6 qram oksigen istehsal edə bilib. Bu isə Yerdəki bir ağacın sürətinə bənzərdir.

Ümid edilir ki, sistem tam gücü ilə insanlar Marsa gəldikdən sonra üçün kifayət qədər oksigen istehsal edə bilər və insanları Yerə qaytarmaq üçün raketə yanacaq istehsal edə bilər.

Alətin hazırkı versiyası "Perseverance" kosmik gəmisinə sığmaq üçün dizayn edilib və buna görə də ölçü baxımından çox kiçikdir. Alət qısa müddət ərzində işləmək üçün hazırlanıb.

İndiyə qədər "Moxie" Mars gününün və ilinin demək olar ki, istənilən vaxtında oksigen hazırlaya biləcəyini göstərdi.

Qeyd edək ki, "Moxie" qurğusu NASA-nın "Perseverance" missiyasının bir hissəsi olaraq Marsın səthinə enib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.