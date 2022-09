“Qarabağ”ın baş məşqçisi Qurban Qurbanov transfer məsələsi ilə bağlı danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, təcrübəli çalışdırıcı Azərbaycan Premyer Liqasının 5-ci turunda “Kəpəz” 1:0 hesabı ilə qalib gəldikləri oyundan sonra bu barədə danışıb:

“Çox danışıqlar getdi, ancaq alınmadı. 3, hətta 4 futbolçu ilə danışıq aparırdıq. Mümkün olmadı. Əlimizdə olan futbolçularla qarşıdakı oyunlara daha istəkli hazırlaşacağıq”.

