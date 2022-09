“Qarabağ” “Kəpəz”i məğlub etdi

Futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasında V tura start verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ilk oyun günündə bir qarşılaşma keçirilib.

Son ölkə çempionu “Qarabağ” Qəbələdə “Kəpəz”in qonağı olub. Qarşılaşma “köhlən atlar”ın 1:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Ağdam təmsilçisinin yeganə qolunu 44-cü dəqiqədə Abdullah Zubir vurub. Gəncə klubunda Tural Rzayev 50-ci dəqiqədə birbaşa qırmızı vərəqə alaraq meydandan qovulub.

“Qarabağ” rəqiblərindən bir oyun az keçirməsinə baxmayaraq, xallarının sayını 12-yə yüksəltməklə lider “Sabah”a çatıb. Bütün görüşlərdə məğlub olan “Kəpəz” isə sonuncu - 10-cu yerdədir.

