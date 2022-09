BMT Təhlükəsizlik Şurası sentyabrın 22-də Ukraynada sülhün və təhlükəsizliyin qorunması məsələsi ilə bağlı iclas keçirəcək.

Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Təhlükəsizlik Şurasının sentyabr ayı üzrə iş proqramında deyilir.



Qeyd edək ki, sentyabrda Fransa Təhlükəsizlik Şurasına sədrlik edir.

