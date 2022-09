Arvadını maşınla güdən kişi: "Evdən köçdüm, çünki bütün qonşu kişilərlə..." - TƏFƏRRÜAT

Gəncə şəhərində 1991-ci il təvəllüdlü Şahin münaqişə zamanı keçmiş arvadı Könülü (adlar şərti verilib – red.) öldürüb.

Metbuat.az Teleqraf.com-a istinadən xəbər verir ki, hadisə ötən il mayın 26-da Gəncə şəhəri ərazisində baş verib. Könülün qətlə yetirilməsi barədə şəhər prokurorluğuna məlumat daxil olub.

Müəyyən edilib ki, zərərçəkmişin keçmiş əri Şahin bıçaqla Könülə xəsarətlər yetirərək onu öldürüb.

İstintaq orqanı tərəfindən Şahinin barəsində Cinayət Məcəlləsinin 120.2.4-cü (xüsusi amansızlıqla adam öldürmə) maddəsi ilə ittiham elan edilib.

Cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində ifadə verən Şahin bildirib ki, 2010-cu ildən Könüllə evlənib, birgə nikahdan 2 övladları olub: “Ailə həyatı qurmamışdan əvvəl də onlarla qohumluq münasibətdə olmuşuq. Könülün atası ilə mənim atam doğma xalaoğludur”.

Təqsirləndirilən şəxsin sözlərinə görə, Könüllə evli olduqları müddətdə Bakı şəhərində qonşuluqda yaşadıqları şəxslərlə ona xəyanət etdiyini düşünməsi səbəbindən tez-tez ailədaxili münaqişələri olub: “Könüllə evli olduğum zaman onun qonşuluqda yaşayan şəxslərlə gizlincə baxışdıqlarının və biri-birilərinə göz-qaş etdiklərinin şahidi olmuşam.

Təxminən 2019-cu ildə yaşadığım binanın məhləsinə çatdıqda, Könülün qonşuluqda yaşayan Vüsalla bir-birilərilə baxışdıqlarını müşahidə etdim. Avtomobildən düşərək Könülə yaxınlaşanda o, məndən qorxduğunu həyəcanlı şəkildə büruzə verdi. Könülü məhlədən götürərək evə apardım. Həmin gün sözlə mübahisələrimiz oldu. Ertəsi gün o, etiraf etdi ki, Vüsal adlı şəxslə baxışıblar, buna görə məndən üzr istədi. Mən də onu bağışladım”.

Təqsirləndirilən şəxsin sözlərinə görə, həmin müddətlərdə Könülün mobil telefonunu yoxlayarkən onun “Youtube” internet səhifəsinə daxil olaraq evli qadınların ərlərinə gizli xəyanət etmələrinin yolları barədə videoçarxlara baxdığını aşkarlayıb: “Könüllə həmin davranışlarına görə boşanmaq qərarına gəldim. 9 mart 2021-ci ildə Xətai rayon Məhkəməsinin qətnaməsi ilə Könüllə nikah münasibətlərimizə xitam verildi.

Məhkəmə qətnaməsinə əsasən, uşaqlarım Könülün himayəsində qaldı. Uşaqların hər biri üçün 175 manat olmaqla iki övladıma ümumilikdə 350 manat məbləğində aliment müəyyən edildi.

Boşandıqdan sonra Könül Gəncə şəhərinə köçdü və atasıgillə eyni binada, üzbəüz mənzildə kirayədə yaşadı. Hətta Könüllə boşandıqdan sonra onları Gəncə şəhərinə yola salarkən uşaqların xərcliyi üçün 1500 manat verdim. Könül Gəncə şəhərinə köçdükdən sonra övladlarımla sərbəst əlaqə saxlamağıma və danışmağıma maneçilik törətməyə başladı”.

Təqsirləndirilən şəxs deyib ki, mayın 25-də qızına zəng edib: “Telefonla danışarkən qızım mənə anası Könülün digər otaqda olduğunu, otağın da qapısını bağladığını dedi. Qapını bağlamaqda onun məqsədinin gizlincə kənar şəxslərlə danışmaq olduğunu düşündüm. Qızıma “mamaya de, ata yüz dəfə təkrar elədi ki, Bakıyla əlaqəsini kəssin, bilirəm, Vüsalla danışır” dedim. Könül də sözlərimi eşitdi. Mənə “kişisən get, onlarla danış, sən kişi deyilsən, sən kişi fahişəsisən” deyə cavab verdi.

Boşandıqdan sonra nikah dövründə mənə məxsus Xətai rayonunda yaşadığımız ünvanda digər şəxslərlə də münasibətlərinin olmasından şübhələndim. Könülün həmin hərəkətləri mənə utancverici hiss olduğundan və özümü bina sakinləri arasında nüfuzdan düşmüş hesab etdiyim üçün başqa ünvana köçdüm, kirayədə yaşadım.

Könülün həmin şəxslərlə münasibətlərinə son verməsi üçün Gəncə şəhərinə gedib, onunla danışmaq qərarına gəldim”.

Şahin qeyd edin ki, mayın 25-də özünə məxsus “VAZ-2107” markalı avtomobili ilə Gəncə şəhərinə gedib: “Gecəni Gəncə şəhərindəki “Azpetol” yanacaqdoldurma məntəqəsinin mehmanxasında qaldım. Mayın 26-da Könülün övladlarımla kirayədə yaşadığı ünvana getdim. Avtomobili bir qədər kənarda saxladım, Könülün davranışlarını müşahidə etmək üçün avtomobilin sürücü oturacağından düşüb, arxa salonda əyləşdim.

Avtomobilin tünd qara rəngli yan pərdələri olduğundan kənardan görünməyəcəyimə əminidim. Bundan başqa, övladlarımla danışdım və onları Bakı şəhərində olduğuma inandırdım. Həmçinin əvvəllər istifadəmdə başqa avtomobil olub, oraya getdiyim avtomobilin qeydiyyat nömrəsini Könül bilməyib. Buna görə də Könülün məni tanıya bilməyəcəyi şəraitdə onu müşahidə edə biləcəyimə əmin oldum”.

Təqsirləndirilən şəxs deyib ki, Gəncə şəhərinə köçdükdən sonra Könülün müəllim hazırlıq kurslarına başladığı üçün gündə evdən çıxıb və hazırlıqlara getdiyini bilib: “Bunun üçün mayın 26-da da qızımla telefonda danışarkən ondan Könülün həmin gün saat 12-13 radələrində hazırlığa gedəcəyini və evdən çıxacağını öyrəndim.

Həmin gün saat 13 radələrində avtomobildə əyləşərkən övladlarımın məhlədə oynadıqlarını gördüm. Könülün gəlişindən xəbəri olmaması üçün özümü uşaqlarıma göstərmədim. Mobil telefonla avtomobilin arxa salon hissəsindən uşaqlarımın fotoşəklini çəkdim. Bir qədər sonra hava yağışlı olduğu üçün uşaqlar evə tərəf getdi. Daha sonra Könülün yaşadığı binadan avtomobilimi saxladığım istiqamətdə gəldiyini gördüm.

Avtomobildən düşüb Könülə yaxınlaşdım, onunla söhbət etmək istədiyimi bildirdim. Söhbət zamanı Könülə Bakıda yaşadığımız ünvanda bizimlə qonşu olan şəxslərlə hələ də münasibət saxlamsından məlumatlı olduğumu dedim. Onlarla münasibətlərə son qoymasını istədim. Könül də mənə “kişisənsə sən özün çıx onların qabağına, gücün mənə çatır?” dedi. Cavab verdim ki, onlar mənim çölə atılan dırnağım ola bilməz, amma sən nahaq məni onların ayağına verdin.

Könül təkrarən mənə “Vüsal sənin dağıdar, sən qorxundan Vüsalın qarşısına çıxa bilmirsən” deyə bildirdi. Könülün həmin sözlərindən sonra qəzəblənərək onu öldürmək qərarına gəldim”.

Şahinin sözlərinə görə, Bakı şəhərindən özü ilə gətirdiyi bıçağı bel kəmərindən çıxararaq Könülə zərbələr endirmək istəyib: “Lakin bıçağı çıxararkən tiyəsindən tutdum. Könül də bıçağın əl dəstəyindən tutaraq əlimdən aldı və özünü müdafiə etməyə çalışdı. Hətta həmin vaxt özünün də əli zədələndi.

Daha sonra bıçağın əl dəstəyindən tutdum və Könülü öldürmək məqsədi ilə qarın və sinə nahiyələrinə zərbələr vurdum. Könül yerə yıxıldı və orada da öldü”.

Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Şahin 17 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.

